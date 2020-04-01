Владимир, , 15:44 — REGNUM Перемещение по улицам для граждан, работающих в период самоизоляции, во Владимире и Коврове Владимирской области будет осуществляться по пропускам.

Как сообщается на сайте администрации Коврова, форма пропуска разработана, для получения организациям необходимо подать сведения на сотрудников в администрацию города, пропуска обещают изготовить в течение суток после передачи данных.

Также единый формат справок для сотрудников предприятий непрерывного цикла и сферы жизнеобеспечения готовят и в администрации Владимира, сообщает ПроВладимир. По информации издания, в ближайшее время документ утвердят в мэрии, а затем направят работодателям и в полицию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во Владимирской области, как и в большинстве регионов России объявлен режим обязательной самоизоляции на период длинных выходных, объявленных президентом РФ до 5 апреля.