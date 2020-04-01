Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Чартерный рейс из Амстердама с гражданами Грузии на борту, которые ранее не могли улететь из Нидерландов из-за отмены авиасообщения, прибыл в Тбилиси. Об этом 1 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, на родину вернулись 179 жителей Грузии. Им предстоит провести 14 суток в карантине. Сообщается, что карантинные зоны оборудованы в 82 отелях по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, часть грузинских туристов в Европе не смогли самостоятельно вернуться домой, так как из-за пандемии коронавируса были отменены международные авиарейсы. Возвращение граждан было организовано силами правительства Грузии.

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