Минск, , 15:42 — REGNUM «Население должно иметь полную информацию о рисках и о том, как ситуация развивается и какие меры принимаются. Недостаток информации может спровоцировать страх», — заявил представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев.

По его мнению, министерство здравоохранения Белоруссии должно улучшить информирование граждан о ситуации с коронавирусом в постсоветской республике, сообщает белорусское издание tut.by. Бердыклычев также прокомментировал приглашение официальным Минском экспертов ВОЗ для оценки ситуации со вспышкой коронавируса. Вопросы работы экспертной группы обсудила сегодня, 1 апреля властями Белоруссии с региональным директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.

«Говорить о масштабных карантинных мерах на данном этапе преждевременно — до проведения оценки миссией экспертов ВОЗ», — уверен Бердыклычев.

При этом он отметил: «Информирование должно быть регулярным и достаточно открытым, чтобы население имело полную информацию о рисках, о том, как ситуация развивается и какие меры принимаются. Недостаток информации может спровоцировать страх, поэтому важный элемент борьбы с эпидемией — вовлечение населения».

Представитель ВОЗ в Белоруссии высказался также об адекватности белорусского минздрава, отказывающегося оперативно информировать население в нынешней ситуации. Бердыклычев сообщил: «Мы обсуждаем с министерством здравоохранения этот вопрос. И конечно, считаем, что если бы подача информации была более регулярной и полной, было бы гораздо лучше. Наша рекомендация достаточно четкая и сильная — улучшить этот компонент, однозначно».

Отметим, минздрав Белоруссии крайне медленно публикует информацию о распространении коронавируса в республике. По состоянию на 1 апреля известно о двух официально признанных белорусскими властями смертях заразившихся коронавирусом. Численность носителей инфекции обновляется через день-два, тогда как в соседних странах такая информация обновляется постоянно в режиме онлайн.

В Белоруссии не проводится масштабных карантинных мероприятий. Границы республики открыты, работают кинотеатры, торгово-развлекательные центры, проводятся спортивные и другие массовые мероприятия.

Скрывая информацию о распространении коронавируса, минздрав Белоруссии сделал запрос к поставщикам медицинской техники, изучая вопрос о срочных поставках аппаратов ИВЛ для медучреждений. Александр Лукашенко уверен, что от коронавируса спасает водка, баня и работа в поле на тракторе. Он также заявил о разработке белоруской вакцины от коронавируса COVID-19.

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