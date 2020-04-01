Нижние Серги, Свердловская область, 1 апреля 2020, 15:52 — REGNUM В Свердловской области закрыли на карантин природный парк «Оленьи ручьи». Об этом сообщается на сайте парка.
Природный парк в 12 тысяч га является популярным местом для прогулок туристов.
«Карантин. Парк закрыт. Просьба не приезжать», — лаконично сообщили в «Оленьих ручьях».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге закрыли из-за коронавируса Шарташский лесопарк. В Свердловской области подтверждено 33 случая COVID-19.
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