Нижние Серги, Свердловская область, , 15:52 — REGNUM В Свердловской области закрыли на карантин природный парк «Оленьи ручьи». Об этом сообщается на сайте парка.

Природный парк в 12 тысяч га является популярным местом для прогулок туристов.

«Карантин. Парк закрыт. Просьба не приезжать», — лаконично сообщили в «Оленьих ручьях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге закрыли из-за коронавируса Шарташский лесопарк. В Свердловской области подтверждено 33 случая COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Здесь ищут коронавирус: фоторепортаж из лаборатории в Екатеринбурге