Аддис-Абеба, , 15:45 — REGNUM Правительство Эфиопии восстановило доступ в интернет в западных частях страны в рамках мер по контролю распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Amharic.

По информации журналистов телерадиокомпании, доступ в интернет был заблокирован в течение последних трех месяцев после вспышки насилия в западной части региона Оромия. В некоторых районах также была отключена мобильная связь.

В Эфиопии было подтверждено 23 случая заболевания COVID-19. Летальных исходов выявлено не было.

Как сообщают репортеры, премьер-министр страны Абий Ахмед, который сам является оромо, столкнулся с растущей оппозицией со стороны активистов этнического объединения Оромо, а также представителей других этнических групп.

Вооруженные члены объединения оромо в течение нескольких месяцев совершали нападения на правительственных чиновников на западе Эфиопии, в результате чего происходили их столкновения с силами безопасности. Кроме того, в регионе были похищены студенты этнической группы амхара.