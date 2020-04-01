Уфа, , 15:43 — REGNUM Женщину оштрафовали за публикацию недостоверной информации о распространении нового коронавируса в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в социальной сети была размещена информация, связанная с коронавирусной инфекцией. Под данной публикацией 37-летняя жительница Салавата разместила комментарий с недостоверными сведениями о распространении вируса на территории города. При этом женщина знала, что данная информация является ложной.

По данному факту было возбуждено административное дело. Его материалы были переданы в суд, который согласился с доводами правоохранителей и взыскал с женщины штраф в размере 15 тысяч рублей.

Отмечается, что женщина сожалеет о содеянном и приносит извинения.

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