Копенгаген, , 15:37 — REGNUM Датские специалисты зарегистрировали 277 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Всего в стране подтверждено 3092 случая, сообщает 1 апреля Управление безопасности пациентов Дании.

Отмечается, что 52% заразившихся — мужчины. В больницах находятся 535 человек с подтверждённым коронавирусом, при этом 146 получают интенсивную терапию.

За сутки 31 марта скончались 14 человек, всего летальных исходов 104. Исследование на новый вирус прошли 26 776 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Дания с 14 марта закрыла границы для иностранных граждан. В стране закрыты учебные заведения, жителям запрещено собраться более, чем по десять человек.

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