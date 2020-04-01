Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Клиника в селе Рухи в регионе Самегрело-Земо Сванети, вблизи от так называемой административной границы с Абхазией, будет полностью готова к приему пациентов через 2−3 недели.

Так ответила на вопросы журналистов о том, когда начнет клиника в Рухи прием пациентов из Абхазии, замминистра беженцев с «оккупированных территорий», труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния.

«Сейчас идет работа над мобилизацией Рухской клиники, и мы думаем, что через 2−3 недели она будет готова к предоставлению базисных услуг инфицированным коронавирусом пациентам. В первую очередь, здесь будут выделены и оборудованы изолированные комнаты, куда будут помещать пациентов с высокой температурой и иными симптомами и где они будут получать консультации квалифицированных специалистов. Здесь же готовится база для лабораторных исследований, завезены аппараты искусственного дыхания, которые до применения предстоит протестировать. А также идет мобилизация медперсонала, в основном из клиник в Зугдиди и других близлежащих городах и селах, которые пройдут соответствующую подготовку и будут направлены в Рухи», — заявила Тамар Габуния.

По данным на 1 апреля, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 115 человек, 23 пациента выздоровели. В зонах карантина находятся 5783 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 301 пациент.

С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня в течение всего периода чрезвычайного положения будет действовать комендантский час. Режим чрезвычайного положения в Грузии был введен приказом и декретом президента с 21 марта.

Ранее в Грузии заявили о готовности принимать зараженных коронавирусом пациентов из «оккупированной» Абхазии.

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