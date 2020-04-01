Ташкент, , 15:35 — REGNUM Около 92 тыс. заявок на получение разрешения для управления личным автомобилем подали водители Узбекистана. Об этом 1 апреля заявила пресс-секретарь директора агентства государственных услуг Севара Зокирова, сообщает Kun.uz.

По её словам, единый интерактивный портал государственных услуг начал давать сбои из-за большого числа одновременных обращений. Кроме того, специалистам требуется время, чтобы рассмотреть и одобрить или отклонить заявку.

Зокирова добавила, что сотрудники центров государственных услуг работают в круглосуточном режиме. Она призвала водителей приходить в центр только после одобрения заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта власти Узбекистана запретили пользоваться личным автотранспортом для профилактики распространения коронавируса.

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