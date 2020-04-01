Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM Меры по поддержке жителей Ростовской области в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции должны быть проработаны к 3 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Людей сейчас нужно поддержать. В максимально короткие сроки на региональном уровне необходимо ввести меры, которые будут действовать один-три месяца. Нужно основательно подумать, как облегчить людям сложности, которые временно возникли», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области действует режим повышенной готовности. С 31 марта Донской регион перешёл в режим всеобщей изоляции. Сколько продлится запрет на свободное перемещение, пока неизвестно. В настоящее время работающему населению организуют выдачу спецпропусков.

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