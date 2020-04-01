Москва, , 15:34 — REGNUM Москомархитектура согласовала проектную документацию новой поликлиники в Солнцево, способной принимать 750 взрослых и детей за смену, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Поликлинику построят в районе Солнцево на пересечении улиц Волынской и Авиаторов.

«Эта поликлиника — качественный пример нового медицинского учреждения, полностью отвечающего современным требованиям к объектам такого рода», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Поликлиника будет состоять из двух пятиэтажных зданий. В одном будет находиться детское отделение, во втором — взрослое.

Также в релизе сообщается, что в Москве до конца 2020 года введут семь новых объектов здравоохранения.