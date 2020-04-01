Москва, , 15:40 — REGNUM Март 2020 года стал вторым по теплой погоде в истории метеонаблюдений в Москве. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Росгидромета.

По предварительным расчетам, среднесуточная температура воздуха в прошедшем месяце составила 5,9 градусов. Рекордные значения марта 2007 года (6,6 градусов) не были побиты, март 2020 года стал вторым самым теплым в истории наблюдений.

«Абсолютные максимумы температуры в этом марте наблюдались шесть раз (7, 8, 9, 26, 27 и 28 числа), а 6 марта абсолютный максимум 1995 года был повторен. По данным наблюдений, в марте 2007 года было семь рекордно теплых дней», — добавили в Росгидромете.

Среднесуточная температура марта 2007 года оказалась рекордной благодаря последним теплым дням месяца, в то время как в марте 2020 года наблюдались резкие перемены погоды, снег и мороз.

Отмечается, что за месяц в Москве, по данным станции ВДНХ, выпало 50,6 миллиметра осадков, что составило почти полторы месячные нормы. Снег в Москве появлялся редко, при похолоданиях, и быстро таял. В последний день марта снежный покров составил три сантиметра.