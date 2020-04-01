Москва, , 15:30 — REGNUM В условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также введённых жестких ограничительных мер и опасения заразиться COVID-19 жители России стали ответственнее относиться к мерам безопасности. Так, 85% приучились чаще мыть руки. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки».

Читайте также: Из-за коронавируса жители России стали реже пользоваться наличными

Эксперты выяснили, что к рекомендациям властей прислушались и перестали контактировать с другими людьми почти половина граждан страны (49%), сообщает газета «Известия». При этом медицинские маски носят всего 23% опрошенных. Зато свыше половины респондентов (55%) регулярно дезинфицируют свои гаджеты, протирая их салфетками. 53% обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, 44% чаще стали делать уборку.

Также по теме: Индекс по самоизоляции в Москве вырос до 4,8 из 5

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус заставил жителей России с большей опаской относиться к наличным деньгам. Так, в Сбербанке на основании опроса портала «Рамблер», проведённого в марте, выяснили, что 42% граждан страны в большинстве случаев предпочитают безналичный способ оплаты и стараются не трогать бумажные деньги.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство жителей Саратова соблюдают режим самоизоляции