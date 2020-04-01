Грозный, , 15:28 — REGNUM Жителей Чечни предупредили, что в условиях введения режима полной самоизоляции из-за коронавируса недопустимо находиться на улице и в общественных местах без уважительных причин. Все случаи нарушения режима будут пресекаться. Об этом сообщил начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ Али Тагиров.

«Хочу сообщить официально нашим гражданам, будем фиксировать всех, кто перемещается. В том числе и по железной дороге», — цитирует обращение Тагирова к жителям региона ИА «Грозный-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне указом главы региона Рамзана Кадырова введен режим всеобщей самоизоляции. Все жители региона обязаны находиться дома, за исключением тех, кто работает на незакрытых предприятиях. Кроме того, разрешено посещение магазинов и аптек неподалеку от дома.

Ранее был веден запрет на прибытие в Чечню лиц, не прописанных в республике.

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