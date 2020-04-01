Москва, , 15:21 — REGNUM Начало сезона летних веранд в Москве перенесли с 1 апреля на 15 июня из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Начинать монтаж летних веранд разрешено не ранее 1 июня. Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в релизе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.