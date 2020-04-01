Волгоград, , 15:24 — REGNUM Виновным в растрате вверенного имущества признали конкурсного управляющего сельхозорганизации в Кумылженском районе Волгоградской области. Используя своё служебное положение, он похитил более девяти миллионов рублей у предприятия, находящего на стадии банкротства, сообщили 1 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

43-летний мужчина в июле 2015 года организовал уборку урожая пшеницы ООО «Остроуховское». На склад предприятия поступило более 2,7 тонны зерна. Но по документам конкурсный управляющий оформил поступление только 1,5 тонны пшеницы, а оставшееся скрыл от учёта и затем похитил. Из-за этой махинации предприятие-банкрот недополучило девяти миллионов рублей.

С сентября 2016 года по июнь 2018 года обвиняемый находился в федеральном розыске. Своей вины он не признал. Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. На имущество подсудимого общей стоимостью более 7,5 млн рублей (два автомобиля, земельный участок и здание гостиницы) продлён арест.