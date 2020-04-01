Москва, , 15:20 — REGNUM В 2020 году Великий пост соблюдают 9% жителей России, не соблюдают 90%, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Среди тех, придерживается православных традиций строг держат пост только 3% граждан. Следуют правилам пост, но не строго 6% опрошенных.

В православию себя относят 59% граждан РФ. Ислам исповедуют 8%, другие конфессии (католики, протестанты, баптисты и др.) — 2%. Не считают себя верующими 26% респондентов.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 22 марта 2020 года в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году строго соблюдали Великий пост 14% граждан России.

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