Алма-Ата, Казахстан, , 15:19 — REGNUM Около 500 человек в Ама-Ате несколько раз в неделю дезинфицируют 8500 домов и 20 тыс. подъездов. Об этом 1 апреля заявил заместитель руководителя Управления жилищной политики Алма-Аты Мейржан Отыншиев на пресс-конференции.

По его словам, все графики уборки спланированы и опубликованы на сайте администрации города. Заблаговременно предупреждаются и жители домов. Отыншиев заверил, что вещества для дезинфекции безопасны для людей.

Отметим, с начала карантина в Алма-Ате израсходовано 800 тыс. литров дезинфицирующих средств. По состоянию на 1 апреля в Казахстане выявили 372 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 — в Алма-Ате.

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