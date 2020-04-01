Москва, , 15:30 — REGNUM Ложные интернет-публикации об «уничтожении элит», «межнациональных стычках» и перекрытии городов из-за коронавируса «бетонными блоками» должны быть заблокированы. С таким требованием обратилась в Роскомнадзор Генеральная прокуратура РФ, сообщает 1 апреля пресс-служба надзорного ведомства.

Доступ к фейкам нужно ограничить, а при переносе публикаций на другие ресурсы закрыть доступ и к ним, говорится в сообщении. В своём требовании прокуроры руководствуются законом о защите информации.

Так, на одном из порталов появилась статья о межнациональных конфликтах на фоне коронавируса в Пермском крае, а также о выдворении из региона приезжих предпринимателей. Подобные инциденты пермские правоохранители не подтверждают.

Ещё один фейк появился на Youtube, в ролике утверждается, что некоторые должностные лица в России уничтожены, а коронавирус используется для «узурпации власти». В ложной публикации о Красноярском крае говорится, что въезды в Красноярск «уже перекрывают бетонными блоками».

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