Ставрополь, , 15:19 — REGNUM Call-центр по вопросам противодействия коронавирусу заработал на Ставрополье в круглосуточном режиме. Позвонив по телефону горячей линии, жители могут задать волнующие их вопросы, в том числе о введенном режиме самоизоляции, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в управлении по информполитике правительства региона.

Первая линия ответственности работы сall-центра возложена на его сотрудников, которые обязаны реагировать на каждый поступивший звонок. Вторая линия ложится непосредственно на министерства и ведомства, которые задействованы в решении проблем, возникающих у жителей края. Помощь сall-центру оказывает и единая дежурно-диспетчерская служба «112».

Напомним, на Ставрополье из-за коронавируса действует режим полной самоизоляции. Покидать свои дома жителям разрешено лишь при крайней необходимости. Ограничения не действуют на медицинских работников, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и иных структур, задействованных в работе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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