Могадишо, , 15:17 — REGNUM Правительство Сомали распорядилось закрыть все религиозные школы, известные как медресе, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Somalia.

Власти призвали жителей страны молиться из дома в течение следующих двух недель вместо того, чтобы идти в мечети.

Хотя в Сомали было подтверждено только три случая заболевания коронавирусом, существует опасение, что страна не сможет справиться с ситуацией, если вирус распространится.

Медицинские учреждения были разрушены в результате 30-летней войны, а миллионы перемещенных лиц все еще живут в переполненных лагерях, отмечают репортеры.

Со своей стороны, в исламистской группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая контролирует большую часть южной и центральной частей Сомали, заявили, что COVID-19 могут заразиться только «неверные», такие как люди, работающие на правительство или международные организации.