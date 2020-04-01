Самара, , 15:20 — REGNUM На въезде в Самару со стороны Красноглинского, Московского шоссе, пр. Кирова и Зубчаниновки образовались автомобильные пробки. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба оперативного штаба Самарской области.

Согласно информации областного министерства транспорта и автомобильных дорог, ограничений движения в Самарской области на въездах в Самару и выездах из города нет и не планируется.

По словам начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергея Гольдштейна, сведения о том, что стражи порядка не разрешают въезд в Самару гражданам без прописки и справки от работодателя, не соответствуют действительности.

Отмечается, что автомобильные пробки образовались из-за того, что сотрудники ГИБДД устанавливали причины прибытия в столицу Самары иногородних водителей, а также проводили профилактические беседы. При этом разъяснительная работа со стороны сотрудников ГИБДД будет продолжена.

По словам Сергея Гольдштейна, к въездам в город направили дополнительные экипажи ДПС.

«В настоящее время движение восстановлено в штатном режиме», — сообщил он.

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