Вашингтон, , 15:14 — REGNUM В министерстве обороны США отказались эвакуировать экипаж авианосца «Теодор Рузвельт» из-за распространения коронавирусной инфекции на борту. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире CBS.

Ранее командование ВМФ США получило запрос на эвакуацию судна с островов в Тихом океане. Причиной тому стала угроза распространения коронавирусной инфекции среди личного состава команды авианосца.

«Мы не находимся в состоянии войны. У матросов нет причин гибнуть», — приводит издание слова капитана авианосца Бретта Крозье.

Напомним, первые три случая заражения коронавирусной инфекцией на авианосце «Теодор Рузвельт» были зафиксированы 24 марта, с тех пор зараза распространилась еще на 100 моряков. Всего на борту судна находится порядка 4 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Обнинске принимают меры по предотвращению распространения коронавируса