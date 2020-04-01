Нур-Султан, , 14:59 — REGNUM Всех пассажиров, прибывающих в Казахстан воздушным транспортом, будут изолировать на трое суток — на время лабораторного исследования. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, сообщает 1 апреля «Казинформ».

По её словам, если результат теста окажется отрицательным, то пациент отправляется на двухнедельный домашний карантин. Если тест окажется положительным, то пассажира госпитализируют в инфекционное отделение.

Вместе с тем новая норма не распространяется на пилотов самолета, водителей международного транспорта и машинистов поездов — они проходят обследование по месту проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в Казахстане выявлено 372 случая заражения коронавирусом. Три человека скончались, 26 — выздоровели.

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