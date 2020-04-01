Барнаул, , 14:56 — REGNUM В Алтайском крае к акции «Мы вместе», призванной помогать маломобильным и пожилым людям пережить в изоляции эпидемию коронавируса, присоединились единороссы. Как сообщили сегодня 1 апреля, в алтайском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), представители партии власти передали волонтёрам 5000 медицинских масок и 120 флаконов антисептика.

«Во время доставки продуктов, лекарств, товаров первой необходимости пожилым и маломобильным людям, которые обращаются на горячую линию 8(800)200−34−11, волонтеры соблюдают все меры предосторожности — надевают маски и перчатки, пользуются антисептиками. Чем больше заявок поступает от жителей региона, тем больше медицинских изделий требуется штабу», — пояснили в ОНФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае волонтерский штаб сформирован на базе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» и работает на нескольких площадках, организованных Общероссийским народным фронтом, партией «Единая Россия», Алтайским государственным медицинским университетом, волонтерами-медиками, волонтерами Победы, региональными и муниципальными органами власти.

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