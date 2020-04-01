Тбилиси, , 14:54 — REGNUM В правительстве Грузии активно работают над внедрением специальной мобильной аппликации, которая будет предупреждать владельца мобильного телефона о близости зараженного коронавирусом лица.

Эту информацию подтвердила журналистам заместитель министра беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния.

«Мы планируем это. В настоящее время мы работаем в координации с австрийской стороной, они предложили нам свою модель, и сейчас идет работа по адаптированию этой модели и техническому обеспечению для ее внедрения в Грузии», — заявила Габуния, отвечая на вопросы журналистов.

По данным на 1 апреля, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 115 человек, 23 пациента выздоровели. В зонах карантина находятся 5783 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 301 пациент.

С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня в течение всего периода чрезвычайного положения будет действовать комендантский час. Режим чрезвычайного положения в Грузии был введен приказом и декретом президента с 21 марта.