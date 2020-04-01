Тбилиси, , 14:54 — REGNUM В Грузии планируют внедрить приложение для мобильных телефонов, предупреждающее о нахождении рядом людей, которые возможно, заражены коронавирусом. Об этом 1 апреля рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы координируем действия с австрийской стороной в этом отношении. Они поделились с нами своей моделью» — сказала Габуния. Она отметила, что подобные приложения уже начали работать в ряде стран.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 апреля в Грузии было выявлено 115 человек зараженных коронавирусом. В стране с 31 марта действует строгий карантин, введен комендантский час.

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