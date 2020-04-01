Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Авторам настольной игры Frosthaven удалось собрать на Kickstarter почти пять миллионов долларов менее чем за сутки. Об этом 1 апреля сообщает «Мир Фантастики».

Минимальная сумма для издания игры составляла $500 тыс. Сейчас проект поддержали около 30 тыс. вкладчиков.

Frosthaven — это настольное приключение от авторов популярной игры Gloomhaven. Сообщается, что вкладчики получат своё издание проекта в марте 2021 года.

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