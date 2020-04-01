Киев, , 14:50 — REGNUM Украину еще ожидают тяжелые времена от вспышки эпидемии коронавируса, в частности, пик заболеваемости ориентировочно ожидается в период между 15 и 25 апреля, заявил сегодня, 1 апреля, заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Силовик уточнил, что такой вывод украинские власти сделали, проанализировав динамику выявления инфицированных в странах ЕС.

Геращенко призвал граждан страны «не заниматься самообманом», подчеркнув еще раз, что «тяжелые времена впереди». Он признал, что власть уже обсуждает возможность продления карантина до 15 мая и призвал украинцев строго придерживаться карантинных правил.

«Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что на утро 1 апреля на Украине официально подтверждены 669 случаев коронавируса, из которых 120 выявлены за последние сутки. Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков также заявил о реальности продления карантина, введенного еще 12 марта, ориентировочно до середины мая. Мэр Киева Виталий Кличко сегодня заявил, что попросит правительство ужесточить карантин, и призвал жителей столицы «не шастать» по городу.

Интересно, что накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге заявил, что власти не хотят, чтобы в стране в принципе «случился пик» заболеваемости коронавирусом.