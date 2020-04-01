Москва, , 14:48 — REGNUM Четверо сотрудников госкорпорации «Росатом» заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщил 1 апреля глава корпорации Алексей Лихачёв в видеообращении, опубликованном на сайте корпоративного издания «Страна Росатом».

«На сегодняшний день у нас четыре подтвержденных случая заболевания. Причем один из них за рубежом, в Венгрии», — сообщил Лихачёв.

Заболела гражданка Венгрии, которая работает в компании Ganz EEG Kft (дочка «Атомэнергомаша»). В сообщении сказано, что у нее не было контактов с сотрудниками компании из России.

Кроме того, два случая заражения коронавирусом среди сотрудников концерна «Росэнергоатом» зафиксированы в Москве. Один сотрудник был недавно в отпуске за рубежом, а еще одна инфицированная — это сотрудница центрального аппарата «Росэнергоатома». Прибывший из отпуска сотрудник находится на карантине. В отношении сотрудницы центрального аппарата также приняты все необходимые меры.

Третий заболевший находится в Заречном Свердловской области.

«Заболел сотрудник Белоярской АЭС. Сейчас он и его супруга лечатся в Екатеринбурге. Все, с кем он общался, на карантине», — сообщил глава корпорации.

Напомним, 19 марта стало известно, что коронавирусом заразилась сотрудница компании «Турбинные технологии ААЭМ», которая является дочерней структурой Росатома в Санкт-Петербурге.

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