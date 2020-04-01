Архангельск, , 14:41 — REGNUM Власти Архангельской области готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом — в больницах увеличивают число инфекционных коек.

«В настоящее время в Архангельской области 370 инфекционных коек. Но мы готовимся к пессимистическому сценарию и уже начали работу по переформатированию и подготовке дополнительного количества коек. Уже подготовлено 46, до конца недели их количество возрастет до 176. Всего по плану — развернуть дополнительно 546 коек. В настоящее время идет закупка необходимого оборудования по обеспечению пациентов кислородом», — сообщил глава регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подтверждены шесть случаев заражения SARS-CoV-2.