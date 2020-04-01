Вашингтон,
1 апреля 2020, 14:41 — REGNUM
Ситуация с распространением коронавируса в России и в США демонстрирует
превосходство даже остатков советской системы здравоохранения над частной по американскому образцу, но выводы
нужно будет делать
потом, сейчас надо сообща справляться с инфекцией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 1 апреля, комментируя направление гуманитарной помощи из России в США.
Как сообщалось ранее, в ночь с 31 марта на 1 апреля российский военный самолет вылетел с аэродрома Чкаловский и направился в США. На его борту — медицинские маски и оборудование. Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу оказать эту помощь в ходе телефонного разговора лидеров 30 марта.
«Направить американцам помощь в деле борьбы с эпидемией COVID-19 — это правильное решение. От нас, как говорится, не убудет, но жест человечный, а человечность всегда вознаграждается.
Найдутся, конечно, в Америке чудаки, которые скажут, что Россия на самом деле завозит им дополнительную инфекцию или что это — новая форма «подкупа президента Трампа», но они тем самым лишь усилят впечатление от своего идиотизма.
В США действительно дело плохо: почти 200 тысяч заболевших COVID-19, много смертей. Отдельный вывод от сравнения с нашей ситуацией — это превосходство даже остатков советской системы здравоохранения над частной по американскому образцу, но мы сейчас не об этом, это выводы на потом, а сейчас надо просто сообща справляться с гуляющей по планете инфекцией.
Человечность, как я уже сказал, всегда в итоге вознаграждается. А вот подлость по французско-макроновскому типу, когда у самого дела ох, как плохи, но внимание обращено на то, чтобы сосед не особенно радовался российской помощи, — наказывается. Парижу сейчас более чем не помешала бы такая российская медбригада, как та, что действует в Италии, но вот уж ему после его призыва к итальянцам «не пьянеть от российской помощи», нашу поддержку нам самим точно предлагать не надо», — отметил Михаил Демурин.