Красноярск, , 14:41 — REGNUM Власти Красноярского края попросили руководство крупных финансово-промышленных групп, действующих в регионе, помочь медицинским учреждениям в покупке дорогостоящего диагностического оборудования.

Как сообщили ИА REGNUM 1 апреля в краевом правительстве, крупные предприятия откликнулись на это предложение. В Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича передали два передвижных современных цифровых рентгеновских аппарата. Их общая стоимость — почти 100 тыс. евро.

Ещё одна компания обязалась оплатить покупку 20 мониторов состояния пациентов, 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), четырёх цифровых рентгеновских аппаратов и другого медоборудования на общую сумму 120 млн рублей. Их получат медучреждения региона, в том числе города Норильска.

Ещё одна компания занимаются поиском защитных и дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров для медучреждений и аптек. Многие изделия нашли за рубежом, сейчас согласовывается порядок их приобретения.

Кроме того, бизнес выделит деньги на приобретение средств дезинфекции и индивидуальной защиты. В Красноярск уже доставлено порядка 1000 российско-японских экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Ожидается поставка ещё 10 тысяч аналогичных тестов.

Что касается небольших региональных предприятий, они тоже вносят посильный вклад в борьбу с коронавирусом. В частности, 11 организаций в сутки выпускают около 62 тыс. бытовых защитных масок.

По словам красноярского губернатора Александра Усса, жителям края необходимо соблюдать меры самоизоляции. В это время власти и предприниматели успеют максимально оснастить больницы оборудованием для помощи тяжёлым больным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на 1 апреля подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19. Из них четыре человека выздоровели.

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