Волгоград, , 14:39 — REGNUM К высокоскоростному интернету в формате 4G подключат 461 социально значимое учреждение Волгоградской области до конца 2020 года. Работы проводят в рамках региональной программы цифрового развития, сообщили 1 апреля в пресс-службе областной администрации.

Региональные власти вместе Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций формирует перечень учреждений, где ещё нет доступа к 4G. Доступ к всемирной сети получат учреждения образования и здравоохранения, органы местного самоуправления, пожарные части, силовые и правоохранительные структуры. На 2020 год запланировано подключить 461 социальный объект. В населённых пунктах установят необходимое оборудование. Так, благодаря региональной программе в 2019 году были построены новые объекты в 24 населённых пунктах, причём в девяти из них ранее не было сотовой связи.

Всего за 2019 — 2021 года к интернету в формате 4G подключат 1 440 волгоградских объектов.