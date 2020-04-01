Москва, , 15:15 — REGNUM Граждан, которые нарушат режим самоизоляции в Москве, планируется штрафовать на 4 тыс. рублей, если правонарушение совершено впервые, или 5 тыс. рублей в случае повторного нарушения или с использованием транспорта. Соответствующие поправки в законодательство 1 апреля поддержали депутаты Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В документе предусмотрены наказания для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций. За данные правонарушения предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.

При этом ответственность за данные нарушения наступает только в случае, если наказание за подобные действия не прописано в КоАП РФ или Уголовном Кодексе России. Составлять протоколы об административных правонарушениях будут сотрудники полиции. При этом у нарушителей может быть задержано транспортное средство, в случае если нарушение было применено с его использованием.

«Это необходимая мера борьбы с несознательным и безответственным отношением отдельных граждан к мерам по противодействию распространению коронавируса. У нас нет плана наказывать всех подряд. Я искренне буду счастлив, если ни одного штрафа не будет выписано по этим статьям. Большинство москвичей сознательно подходят к этим ограничениям. Снизился пассажиропоток», — сказал автор поправок депутат Кирилл Щитов («Единая Россия»).

Законопроект принят в первом чтении. За проголосовало 27 депутатов, против — 12. На данный момент в документ внесён ряд поправок.

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