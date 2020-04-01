Стокгольм, , 14:42 — REGNUM Уже 7 апреля на следующей неделе Стокгольмская больница будет переполнена. Это доказывают внутренние документы системы здравоохранения Стокгольмского региона. Данные оценки поступают на фоне усиливающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 1 апреля со ссылкой на Aftonbladet сообщила шведская газета Fria Tider.

По информации журналистов издания, сейчас медики в Швеции должны срочно проходить онлайн-обучение для оказания паллиативной помощи на дому умирающим от коронавируса пациентам, а система здравоохранения Стокгольма сейчас вступает в «следующую фазу пандемии». Об этом свидетельствуют внутренние документы властей Стокгольмского региона, которые получили журналисты Aftonbladet.

Согласно прогнозу в рамках развития событий в границах столичного региона от 27 марта, центры интенсивной терапии и ухода за больными будут закрыты уже 7 апреля. Согласно документам, это означает, что система здравоохранения больше не сможет «стремиться к сохранению качества».

Одной из мер, которая рассматривается в настоящее время, является создание новой формы ухода за тяжелобольными COVID-19 пациентами, так называемого «особого места ухода», которое будет заполнено пациентами пожилого возраста. Через онлайн-обучение врачи должны в состоянии быстро обучиться оказанию паллиативной помощи. Этот тип ухода «в конце жизни» также должен предоставлять «в собственном доме пациента».