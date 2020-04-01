Казань, , 14:43 — REGNUM С первого апреля в России началась весенняя призывная кампания, которая закончится 15 июля. В Татарии весеннему призыву подлежат более 16 тыс. человек, из них 3,1 тыс. человек отправят на военную службу, остальные могут воспользоваться правом на отсрочку.

47% будущих солдат распределят в сухопутные войска, 13% — в воздушно-космические силы, по 8% — в войска нацгвардии и ракетные войска стратегического назначения. По 7% призывников примут присягу в ВМФ, ВДВ и в частях спецназа. В другие подразделения отправятся 8% новобранцев. 30 человек пройдут альтернативную гражданскую службу. Об этом сообщает мэрия Казани.

В Татарии сбор новобранцев на призывных пунктах начнется не ранее 13 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, а первые отправки запланированы на 20 мая. Также продолжается реализация проекта «Позвони маме», участвуют в нем четыре оператора связи. Из республиканского бюджета всем призывникам перечисляется временный платеж в сумме 200 рублей для пользования телефонами во время передвижения к месту службы. Кроме этого, всем призывникам оформляют и выдают банковские карты, на которые будет перечисляться денежное довольствие в размере двух тыс. рублей, а для новобранцев (сирот) — по три тыс. рублей.

Призывники после проверки на наличие коронавирусной инфекции прибудут в воинские части и отправятся на двухнедельный карантин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на военную службу с 1 апреля.

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