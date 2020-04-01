Воронеж, , 14:33 — REGNUM Огромные очереди к дежурным офисам Сбербанка наблюдались в Воронеже утром 1 апреля, больше всего людей отмечено у крупного офиса Сбербанка на Кольцовской.

Воронежцы пытаются снять со счетов накопления, у многих клиентов старшего возраста не карты, а сберкнижки, а потому им приходится отстаивать очереди к операторам, при том что из-за ограничений работают только дежурные офисы, пишет «Моё!». При этом у банкоматов никакого ажиотажа не наблюдается.

Ситуацию прокомментировала служба Сбербанка, в которой напомнили, что с 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму выходного дня, банкоматы и терминалы в зонах круглосуточного обслуживания работают в обычном режиме. Списания по кредитам будут проводится в соответствии с платёжной датой, если денег на счетах не окажется, «попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций».

»Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Напомним, с 31 марта на территории Воронежской области объявлен режим полной самоизоляции. Это означает, что жителям нельзя покидать свои дома дальше, чем в соседний продовольственный магазин или для прогулки с домашним питомцем.