1 апреля 2020 | Время чтения меньше минуты

Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM Ростов-на-Дону будто замер, окунувшись в режим самоизоляции. Большинство жителей Ростова-на-Дону строго следуют указаниям властей и мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На улицах областного центра встречаются единицы — в основном те, кто совершает покупки в ближайшем магазине или выбрасывает мусор. Вместе с тем сотрудники коммунальных служб работают над благоустройством города. В частности, на улице Пушкинской занимаются цветниками.

Детские площадки пустуют, автомобилей практически нет, изредка проезжают такси. Жителей пожилого возраста режим самоизоляции радует отсутствием ночных гонок с громовым рёвом на машинах и мотоциклах. Спать стало спокойнее, говорят горожане преклонного возраста.

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