Вена, , 14:30 — REGNUM Состоялся консольный релиз дополнения «Атлантида» для игры Titan Quest. Об этом сообщалось 31 марта в ролике на YouTube-канале компании THQ Nordic.

В «Атлантиде» игроков ожидают новые противники, предметы экипировки и сюжетные задания. Напомним, PC-релиз этого дополнения состоялся в 2019 году.

Titan Quest — это ролевой экшен, выпущенный американской компанией Iron Lore Entertainment в 2006 году. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.

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