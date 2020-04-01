Вена, 1 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Состоялся консольный релиз дополнения «Атлантида» для игры Titan Quest. Об этом сообщалось 31 марта в ролике на YouTube-канале компании THQ Nordic.
В «Атлантиде» игроков ожидают новые противники, предметы экипировки и сюжетные задания. Напомним, PC-релиз этого дополнения состоялся в 2019 году.
Titan Quest — это ролевой экшен, выпущенный американской компанией Iron Lore Entertainment в 2006 году. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.
Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся релиз интерактивного фильма The Complex о биологической атаке