Москва, , 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

«Поддерживаю инициативу ФАР… Считаю правильным поднять на ней вопрос по автоматическому продлению действия нынешних водительских прав в России на ближайшие полгода», — отметил Ионин.

Парламентарий также сообщил о том, что направил депутатское обращение Михаилу Мишустину.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, встреча депутатов фракции с главой правительства РФ намечена на 7 апреля.