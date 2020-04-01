Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Самый тяжелый пациент с коронавирусом из всех, поступивших в Первую университетскую клинику Тбилисского государственного медуниверситета, выздоровел и скоро будет выписан. Такое заявление 1 апреля сделал директор этого медучреждения Леван Ратиани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава клиники рассказал, что тяжелее остальных проходила болезнь у 47-летей женщины. Она выздоровела в течение 14 дней.

«У этой женщины при поступлении была подтверждена двусторонняя острая пневмония, тяжелая дыхательная недостаточность, острый респираторный синдром», — рассказал Ратиани журналистам.

Он отметил, что пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, и подчеркнул, что в 97% такие случаи заканчиваются смертью заболевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 апреля было известно о 115 случаях заражения коронавирусом в Грузии. Из них победили болезнь 23 человека.

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