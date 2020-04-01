Челябинск, , 14:24 — REGNUM В Челябинской области отменяется автобусное сообщение с рядом других регионов. Об этом пишут местные СМИ.

Издание 74.ru ссылается на главу ООО «Служба организации движения». Сергей Валеев пояснил журналистам, что с 1 апреля приостановлено сообщение с Башкирией и Пермским краем. А со 2 апреля будет нельзя уехать в Татарию и Курганскую область.

В Екатеринбург автобусы пока ходят, но пассажиропоток резко упал. Как сообщало РЕ, причиной такой ситуации является пандемия коронавируса.