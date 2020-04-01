Женева, Швейцария, , 14:32 — REGNUM Специализированное учреждение ООН — Всемирная метеорологическая организация (ВМО) призвала страны мира продолжать наблюдения за погодой и климатом вопреки трудностям, возникшим из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа опубликовано 1 апреля в Женеве.

Таалас напомнил, что в мире не исчезли угрозы стихийных бедствий, и их ранее предупреждение необходимо по-прежнему. Более того, пандемия коронавируса нового типа способна усугубить многочисленные риски.

В ВМО отмечают, что системы метеонаблюдения в значительной степени работают в автоматическом режиме, однако на некоторые элементы повлияла пандемия COVID-19. Так, из-за сокращения авиаперелётов стало меньше данных о температуре в атмосфере, направлении и скорости ветра. Кроме того, некоторые неавтоматизированные метеостанции в развивающихся странах стали передавать меньше информации.

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