Москва, , 14:22 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов просят главу правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина освободить автомобилистов от эвакуаторов, а также от оплаты парковки на период действия противопандемических мероприятий, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

«Предлагаем усилить эффективность уже действующих мер и снизить финансовую нагрузку на граждан путем установления временного моратория на принудительную эвакуацию транспортных средств, временной отмены платной парковки, а также приостановки деятельности автомобильных парконов», — говорится в обращении.

Парламентарии убеждены, что в нынешних условиях особенно уместны и востребованы подобные проявления социальной гибкости, разумного, истинно государственнического подхода и лояльности по отношению к людям наряду с действиями, направленными на снижение нервозности и напряженности в обществе.