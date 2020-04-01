Нальчик, , 14:19 — REGNUM Стал известен источник заражения двоих жителей Кабардино-Балкарии. Они вернулись из Саудовской Аравии. С подозрением на коронавирус граждане были изолированы, под режим самоизоляции помещены и лица, находившиеся с ними в контакте, пишет РИА КБР.

По данным издания, состояние заболевших удовлетворительное, они переносят болезнь в легкой форме. Остальные шестеро жителей региона, у которых коронавирус был выявлен ранее, находятся в стабильном состоянии.

Всего в республике с подозрением на коронавирус госпитализирован 21 человек, у 13 человек результаты тестов отрицательные. Кроме того, на режиме самоизоляции находятся 890 человек. После двухнедельного карантина «чистыми» оказались 210 жителей Кабардино-Балкарии, сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в республике.

Между тем, по информации республиканского управления Роспотребнадзора, который также ссылается на данные оперативного штаба на 1 апреля, под медицинским наблюдением в КБР остается 1471 человек. Какие из этих данных верные — неизвестно.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии дают противоречивые данные по заболевшим коронавирусом