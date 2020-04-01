Сибай, Башкирия, , 14:18 — REGNUM Положительный диагноз на новый коронавирус подтвержден у сотрудника Кизильского отделения Сбербанка, который контактировал с продавцом мяса на сибайском рынке. Об этом 1 апреля сообщил мэр Сибая Рустем Абзалов на своей странице в социальной сети.

По его словам, всем жителям города, которые обращались в Сбербанк с. Кизил в течение последних 14 дней либо контактировали с заболевшим необходимо обязательно сообщить об этом на «горячую линию» — проинформировать центральную городскую больницу Сибая (напрямую в больницу обращаться не надо), а также строго соблюдать режим самоизоляции.

В случае обнаружения признаков болезни нужно позвонить на «горячую линию» и вызвать на дом врача.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Сибае житель Челябинской области, который был инфицирован новым коронавирусом, продавал мясо на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Незадолго до этого мужчина вернулся из-за границы, но проигнорировал режим самоизоляции и вышел на работу. В результате 227 человек, которые с ним контактировали, отправили на самоизоляцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Архангельской области выросло число зараженных коронавирусом