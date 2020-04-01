Москва, , 14:14 — REGNUM Благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил акцию «Спасаем тех, кто спасает нас», чтобы поддержать проверенные некоммерческие организации во время финансового кризиса.

Благотворительные фонды стали одними из первых жертв кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса. Они вынуждены закрывать программы, сокращать объемы помощи и увольнять сотрудников.

«Каждый день мы получаем десятки сообщений из всех регионов страны, о том, что очередной фонд или очередная социальная программа находятся под угрозой закрытия или не понимают, где взять деньги на существование. Все это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса. Если в ближайшее время не случится чудо, нас ждет не только «великая депрессия», но и серьезная социальная катастрофа», — прокомментировал сооснователь фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

Чтобы спасти фонды, нужно оформить на странице акции nuzhnapomosh.ru/crisis небольшое — от 30 до 300 рублей в месяц — регулярное пожертвование в пользу одной из 216 проверенных благотворительных организаций России.

Акцию уже поддержали Иван Ургант, Юрий Шевчук, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров, Евгений Кисин, Иван Noize MC Алексеев, Алексей Кортнев и Михаил Козырев.