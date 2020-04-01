Москва, 1 апреля 2020, 14:14 — REGNUM Благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил акцию «Спасаем тех, кто спасает нас», чтобы поддержать проверенные некоммерческие организации во время финансового кризиса.
Благотворительные фонды стали одними из первых жертв кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса. Они вынуждены закрывать программы, сокращать объемы помощи и увольнять сотрудников.
Чтобы спасти фонды, нужно оформить на странице акции nuzhnapomosh.ru/crisis небольшое — от 30 до 300 рублей в месяц — регулярное пожертвование в пользу одной из 216 проверенных благотворительных организаций России.
Акцию уже поддержали Иван Ургант, Юрий Шевчук, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров, Евгений Кисин, Иван Noize MC Алексеев, Алексей Кортнев и Михаил Козырев.