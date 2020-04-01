Москва, , 14:15 — REGNUM Как бы гражданам России ни хотелось выйти из собственных квартир, режим самоизоляции по коронавирусу необходимо продолжать. заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя слова эксперта об ослаблении режима самоизоляции.

«Сегодняшняя положительная динамика в приросте числа заражённых может носить и кратковременный характер, как показывает опыт многих стран. За кратковременным отступлением следует экспоненциальный взрыв.

Характер заболевания таков, что статистически пиковые значения числа заболевших можно будет увидеть только на следующей неделе, — и тогда можно будет говорить о продолжительности режима.

В каждом субъекте РФ вопрос должен решаться сугубо индивидуально. Например, сегодня «запылала» республика Коми, где число заболевших только за сутки выросло в 2,45 раза!!! (с 22 до 54 человек), на 26% выросло число заболевших в Санкт-Петербурге (125 человек по состоянию на 1.04), на 37,5% выросло число заболевших в Свердловской области, 31,6% — в Республике Бурятия, в 1,5 раза — в Челябинской области.

Конечно, настолько высокие темпы прироста числа заболевших связаны с низкой базой сравнения, но тем не менее число заболевших растёт. Думаю, что в ближайшие дни именно регионы и станут лидерами прироста печальной тревожной статистики.

Латентность очень высокая, многие сидят дома и пытаются самостоятельно решить проблему, опасаясь карантина. Пока жажда потребительского комфорта превалирует над социальной ответственностью», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев считает, что ослабление режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса может произойти после прекращения роста числа заболевших.

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