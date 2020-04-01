Иваново, , 14:14 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции для всех жителей вводится в Ивановской области с 00:00 2 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, в регионе будет запрещено покидать места проживания. Исключением могут стать необходимость экстренной медицинской помощи, выход на работу, приобретение товаров первой необходимости, вынос мусор, выгул животных, волонтерская деятельность, покупка продуктов питания для родственников.

Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.